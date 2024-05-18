Порядка 10 тыс. человек за несколько дней покинули ряд районов Харьковской области Украины, такие данные приводит глава военной администрации региона Олег Синегубов.
"На текущий момент 2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 - из Харьковского, 118 - из Богодуховского. И 3 026 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуированы 9 907 человек", - сообщает чиновник в официальном телеграм-канале.
Ранее службы республики по чрезвычайным ситуациям рассказали об эвакуации из территории более 9,3 тыс. жителей. Власти констатируют, что положение в Харьковской области действительно серьёзное для ВСУ. На этом фоне в минобороны России сообщают об освобождении ряда населенных пунктов под Харьковом, и о продолжении движения в глубину обороны подразделений противника.
Фото:commons.wikimedia.org/wiki/Харьковский облсовет/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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