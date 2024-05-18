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ТАСС: из Харьковской области выехали почти 10 тыс. беженцев
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:05

ТАСС: из Харьковской области выехали почти 10 тыс. беженцев

Порядка 10 тыс. человек за несколько дней покинули ряд районов Харьковской области Украины, такие данные приводит глава военной администрации региона Олег Синегубов.

"На текущий момент 2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 - из Харьковского, 118 - из Богодуховского. И 3 026 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуированы 9 907 человек", - сообщает чиновник в официальном телеграм-канале.

Ранее службы республики по чрезвычайным ситуациям рассказали об эвакуации из территории более 9,3 тыс. жителей. Власти констатируют, что положение в Харьковской области действительно серьёзное для ВСУ. На этом фоне в минобороны России сообщают об освобождении ряда населенных пунктов под Харьковом, и о продолжении движения в глубину обороны подразделений противника.

Фото:commons.wikimedia.org/wiki/Харьковский облсовет/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

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