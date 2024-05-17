Непогода с ливнями, шквальным ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения и гибель одного человека. В регионе Венето объявлен красный уровень метеоопасности, в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии — оранжевый.
В Ломбардии найдено тело пропавшего 66-летнего мужчины.
В Мантове сильный ветер снёс с рельсов товарный поезд, повлек за собой затопление улиц и зданий. За время чрезвычайной ситуации выполнено более тысячи операций по устранению последствий стихии, сообщает РИА Новости.
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В Молдавии местные власти пытались отменить праздник День Победы, но большинство населения страны осудили подобные действия. Об этом сообщил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в тюрьмах, согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте Верховной рады Украины.
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Ученые обнаружили, что сахарный диабет у мужчин чаще вызывает серьезные осложнения
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