Непогода с ливнями, шквальным ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения и гибель одного человека. В регионе Венето объявлен красный уровень метеоопасности, в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии — оранжевый.

В Ломбардии найдено тело пропавшего 66-летнего мужчины.

В Мантове сильный ветер снёс с рельсов товарный поезд, повлек за собой затопление улиц и зданий. За время чрезвычайной ситуации выполнено более тысячи операций по устранению последствий стихии, сообщает РИА Новости.

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