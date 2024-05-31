Минцифры РФ хочет пересмотреть бюджет, выделяемый на льготные ипотечные крелиты для сотрудников ИТ-компаний, до одного триллиона рублей уже в течении текущего года, заявил замдиректора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко.

По последней информации из профильного ведомства 65 тыс. россиян уже получили льготную поддержку по целевой программе. Суммарно объём выданных займов уже превысил 580 млрд рублей. В начале апреля министерство информировало СМИ о наращивании общего кредитного лимита по программе льготной IT-ипотеки до 700 млрд рублей. сейчас, очевидно и этот показатель пересматривается в сторону увеличения.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в аккредитованных IT-компаниях, стартовала два года назад. Поцентная ставка для участников программы не превышает 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей рeгионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — в двое меньше.

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