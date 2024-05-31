Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
Власти хотят нарастить бюджет на IT-ипотеку до одного трлн рублей в 2024 году
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 6:02

Власти хотят нарастить бюджет на IT-ипотеку до одного трлн рублей в 2024 году

Минцифры РФ хочет пересмотреть бюджет, выделяемый на льготные ипотечные крелиты для сотрудников ИТ-компаний, до одного триллиона рублей уже в течении текущего года, заявил замдиректора департамента по развитию IT-отрасли в министерстве Алексей Дорожко.

По последней информации из профильного ведомства 65 тыс. россиян уже получили льготную поддержку по целевой программе. Суммарно объём выданных займов уже превысил 580 млрд рублей. В начале апреля министерство информировало СМИ о наращивании общего кредитного лимита по программе льготной IT-ипотеки до 700 млрд рублей. сейчас, очевидно и этот показатель пересматривается в сторону увеличения.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в аккредитованных IT-компаниях, стартовала два года назад. Поцентная ставка для участников программы не превышает 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей рeгионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — в двое меньше.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ли Кэмпбелл (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain).

Мир

Трамп виновен: впервые в истории вынесли обвинительный приговор экс-президенту США

Трамп виновен: впервые в истории вынесли обвинительный приговор экс-президенту США

Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в подделке коммерческих данных с целью сокрытия денежных средств, направленных за молчание эксп-порно актрисе Сторми Дэниелс.

Читать полностью
Пошлины на зерно из РФ расчистят место для украинской продукции

Пошлины на зерно из РФ расчистят место для украинской продукции

ЕС вводит пошлины на зерно из России и Беларуси: как это повлияет на мировой рынок сельскохозяйственных товаров?

Читать полностью

Общество

"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей

Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).

Читать полностью
Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами

Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами

Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.

Читать полностью

Новости