Нетаньяху: создание независимой Палестины будет угрожать безопасности Израиля

10 мая глава Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности рассмотреть возможность принятия Палестины в члены международной организации.
Премьер-министр Израиля отметил, что если произойдет создание реально независимого палестинского государства, то это создаст угрозу для всего Израиля.
Также по мнению израильской стороны, создание и принятия Палестины в ООН никак не повлияет на мирное урегулирование военного конфликта в зоне сектора Газа.
Фото: Flickr.com/Ron Przysucha
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