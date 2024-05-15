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Нетаньяху: создание независимой Палестины будет угрожать безопасности Израиля
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:28

Нетаньяху: создание независимой Палестины будет угрожать безопасности Израиля

10 мая глава Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности рассмотреть возможность принятия Палестины в члены международной организации.

Премьер-министр Израиля отметил, что если произойдет создание реально независимого палестинского государства, то это создаст угрозу для всего Израиля.

Также по мнению израильской стороны, создание и принятия Палестины в ООН никак не повлияет на мирное урегулирование военного конфликта в зоне сектора Газа.

Фото: Flickr.com/Ron Przysucha

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