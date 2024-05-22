Главным триггером к признанию Палестины со стороны других государств послужило поведение Израиля и премьера Беньямина Нетаньяху. Данную точку зрения выразил NewsInfo.Ru эксперт по международным отношениям Таймур Двидар.

Эксперт отметил, что триггером для признания Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии послужили высказывания Нетаньяху на просьбу прокурора МУС Карима Хана.

"Триггером послужило выступление Нетаньяху на просьбу прокурора МУС. И поведение постоянного представителя Израиля в Организации Объединенных Наций, показательные смешные выступления, унижение Организации Объединенных Наций, откровенные плевки со стороны руководства Израиля и постоянное пренебрежение на протяжении десятилетий Израилем под покровительством США решений Совета Безопасности ООН, генеральных ассамблей Объединенных Наций нескольких и пренебрежение, вообще что-либо связанного с моралью, нравственностью и человечностью", — сказал он.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху высказался о решении главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. Нетаньяху заявил, что это новый антисемитизм. Также глава правительства Израиля отметил, что демократический Израиль нельзя сравнивать с убийцами и террористами ХАМАС, а именно такое сравнение делает главный прокурор.

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