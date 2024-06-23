Иран планирует введение специального офшорного риала, который задействуют в финансовых операциях с российскими контрагентами, анонсировал новацию на старте проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
Ранее отдел по связям с общественностью главного банка исламской республики проинформировал, что Иран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить транзакции путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением. Проект реализуется при участии двух крупнейших иранских банков, Mellat и Tejarat.
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