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ЦБ Ирана анонсировал запуск офшорного риала для расчетов с Россией
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:29

ЦБ Ирана анонсировал запуск офшорного риала для расчетов с Россией

Иран планирует введение специального офшорного риала, который задействуют в финансовых операциях с российскими контрагентами, анонсировал новацию на старте проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.

Ранее отдел по связям с общественностью главного банка исламской республики проинформировал, что Иран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить транзакции путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением. Проект реализуется при участии двух крупнейших иранских банков, Mellat и Tejarat.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ninara (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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