Лавров: замглавы иранского МИД подтвердил преемственность отношений между Россией и Ираном

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что провел встречу с замминистром иностранных дел Ирана Мехди Сафади. Замглавы иранского МИД заявил о преемственности сотрудничества и отношений между двумя странами.
Ранее 19 мая на северо-западе страны разбился вертолет, на борту которого находился лидер Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Оба погибли во время крушения.
Лавров выступил на конференции по итогу СМИД ШОС в Казахстане, где заявил, что политика Тегерана не изменится в рамках проведения внешнеполитического курса.
Фото: kremlin.ru /Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 License)
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