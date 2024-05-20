Российский президент Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Эбрахима Раиси.

На официальном сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой Путин выразил соболезнования из-за гибели Сейеда Эбрахима Раиси и других иранских политиков, находящихся на борту вертолета.

Ранее 19 мая вертолет с Раиси, главой МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и несколькими иранскими чиновниками потерпел крушение при поcадке в районе иранской провинции - Восточный Азербайджан.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 License)