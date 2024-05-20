Российский президент Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Эбрахима Раиси.
На официальном сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой Путин выразил соболезнования из-за гибели Сейеда Эбрахима Раиси и других иранских политиков, находящихся на борту вертолета.
Ранее 19 мая вертолет с Раиси, главой МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и несколькими иранскими чиновниками потерпел крушение при поcадке в районе иранской провинции - Восточный Азербайджан.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 License)
РФ окажет помощь в расследовании гибели Раиси, считает Никонов
Россия окажет поддержку в расследовании обстоятельств гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
ВС РФ за 2024 год освободили больше территорий, чем захватили ВСУ за 2023
В 2024 году российские военные сумели освободить значительно больше территорий, чем украинские силы смогли занять в результате своего контрнаступления в предыдущем году, согласно данным The New York Times.
Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета
В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.
В РАН создали технологию отбора растений на засухоустойчивость
В России разработана уникальная технология отбора древесных растений на засухоустойчивость и солеустойчивость на ранней стадии их развития. Это позволяет ускорить процесс отбора, экономя ресурсы и площади.