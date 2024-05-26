Россияне в текущем месяце ставят рекорд по оформлению ипотечных сделок на приобретение загородной недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,9 раза, приводят свежие данные в федеральной компании "Этажи".

Эксперты связывают сложившуюся на рынке ситуацию как с сезонным фактором, в конце весны традиционно, оживляется рынок малоэтажной застройки, так и опасениями многих граждан, что предстоит прекращение ипотеки с господдержкой и возможные ограничения по семейной ипотеке с 1 июля текущего года. Или по крайней мере переформатирование условий в данном сегменте кредитования.

Оптимизма не добавляют и заявления Центробанка страны, о перспективах ставки рефинансирования регулятора. Она может либо остаться на прежнем, высоком уровне, а есть прогнозы что цена денег в отечественной экономике может ещё и вырасти.

Также на рынке в этой сфере активизировались узкопрофильные девелоперы. За последние несколько лет на рынке появилось очень много частных застройщиков в крупных российских городах,, которые стали предлагать как готовые дома, так и строительство в ипотеку посредством подряда. Тренд также влияет на весь рынок в целом, считают риэлторы.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Светлана Глазкина (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).