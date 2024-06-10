Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.06.2024 : 88,9944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.06.2024 : 95,6367
Министр просвещения РФ Кравцов: в России фактически создан
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:30

Министр просвещения РФ Кравцов: в России фактически создан "белый интернет" для школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о создании в России "белого интернета" для школьников, где все электронные сервисы, используемые в системе образования, защищают персональные данные учеников.

В стране функционируют собственные социальные сети, системы видеосвязи и другие электронные ресурсы. Ответственность за безопасность детей до 18 лет лежит на школе, что является национальным интересом.

Все российские школы также перешли на отечественное программное обеспечение, в том числе используется ФГИС "Моя школа" для доступа к образовательному контенту и "Сферум" — платформа для коммуникации учителей, учеников и родителей, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Velopilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Владимир Швейцер: Смысла от саммита по Украине нет

Владимир Швейцер: Смысла от саммита по Украине нет

Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, о "мирной конференции" по Украине, проводимой в Швейцарии, политическом весе данной встречи, специально для Newsinfo.Ru.

Читать полностью
Турция и РФ провели переговоры

Турция и РФ провели переговоры

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в столице России, как объявило турецкое ведомство по делам иностранных дел.

Читать полностью

Общество

В России разработали линейку приборов для контроля загрязнений водоемов

В России разработали линейку приборов для контроля загрязнений водоемов

Ученые Псковского государственного университета совместно с Московским госуниверситетом разработали уникальные устройства для мониторинга загрязнений водоемов.

Читать полностью
Врач Терновой рассказал, как правильно обрабатывать повреждения при занозе

Врач Терновой рассказал, как правильно обрабатывать повреждения при занозе

Что нужно сделать при возникновении занозы.

Читать полностью

Новости