Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о создании в России "белого интернета" для школьников, где все электронные сервисы, используемые в системе образования, защищают персональные данные учеников.

В стране функционируют собственные социальные сети, системы видеосвязи и другие электронные ресурсы. Ответственность за безопасность детей до 18 лет лежит на школе, что является национальным интересом.

Все российские школы также перешли на отечественное программное обеспечение, в том числе используется ФГИС "Моя школа" для доступа к образовательному контенту и "Сферум" — платформа для коммуникации учителей, учеников и родителей, сообщает ТАСС.

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