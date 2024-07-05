Intel объявила о прекращении производства множества процессорных моделей, включая мощный 16-ядерный Intel Core i9-12900KS из семейства Alder Lake, выпущенный в начале 2022 года. Также прекратят выпуск около 30 моделей 10-го поколения семейства Comet Lake, в основном тех, которые не имеют приставки K.

Кроме того, списываются модели начального уровня, такие как Pentium Gold и Celeron, а также Core i3, Core i5 и профессиональные процессоры, включая Xeon W-1250. Эти процессоры использовали 10-нм техпроцесс, на который приходилось всего около 1% продаж в некоторых странах.

Несмотря на прекращение производства, Intel Core i9-12900KS будет доступен на рынке до июля 2025 года, с прекращением приема заказов в январе того же года, сообщает 4pda.

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