Люксовый внедорожник Chevrolet Suburban, ранее находившийся в собственности бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и переоформленный на его экс-жену, снят с продажи, сообщает РИА Новости.
Данное транспортное средство фигурировало в декларации генерала за 2019 год, но спустя четыре года иномарка была переоформлена в собственность в экс-супруге военного, Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем это имущество, по информации СМИ, планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей. Сейчас машина с продажи снята.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Бульдозер (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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