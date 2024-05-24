Люксовый внедорожник Chevrolet Suburban, ранее находившийся в собственности бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и переоформленный на его экс-жену, снят с продажи, сообщает РИА Новости.

Данное транспортное средство фигурировало в декларации генерала за 2019 год, но спустя четыре года иномарка была переоформлена в собственность в экс-супруге военного, Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем это имущество, по информации СМИ, планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей. Сейчас машина с продажи снята.

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