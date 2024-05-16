Индия по итогам апреля в три раза увеличила закупки золото на внешних рынках, сообщает министерства торговли и промышленности страны. В денежном выражении инвестиции государства в драгоценный метал за месяц превысили 3 млрд долларов.

Аналитики считают, что галопирующий рост объемов импорта, вероятно, связан со скачком цен на драгметалл и ростом предложения вторичного металла.динамика цен на золото может стимулировать инвестиционный спрос.

Всего за первые четыре месяца текущего года импорт золота в республику превысил 12 млрд долларов, что в 1,7 раза больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам минувшего года Индия в товарном выражении закупила почти 744 тонны желтого металла. Государство является одним из крупнейших потребителей золота на планете, практически не производя его сама.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/ BENAISSAAMINE/Creative Commons CC0 1.0