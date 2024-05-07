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Путин: Хочу поклониться солдатам специальной военной операции
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:40

Путин: Хочу поклониться солдатам специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность в своей инаугурационной речи всем российским гражданам.

Лидер России заявил, что благодарен всем россиянам и жителям российских исторических земель, которые всеми возможными силами отстаивали возможность стать частью Родины. Также Путин отметил, что хочет поклониться героям и отважным бойцам СВО.

Среди прибывших на столь важное событие, как инаугурация президента, были глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: kremlin.ru/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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