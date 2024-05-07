Путин: Хочу поклониться солдатам специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность в своей инаугурационной речи всем российским гражданам.
Лидер России заявил, что благодарен всем россиянам и жителям российских исторических земель, которые всеми возможными силами отстаивали возможность стать частью Родины. Также Путин отметил, что хочет поклониться героям и отважным бойцам СВО.
Среди прибывших на столь важное событие, как инаугурация президента, были глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
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