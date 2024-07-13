Импорт товаров из Китайской республики российским потребителям восстанавливается второй месяц подряд: в июне он увеличился на 5% в годовом выражении, фиксирует Главное таможенное управления КНР. Это может свидетельствовать о том, что весенний спад поставок из-за сложностей с безналичными расчетами удалось преодолеть, оценивают ситуацию аналитики РБК.

Экспорт товаров от нашего восточного соседа в Россию за первое полугодие текущего года в денежном выражении превысил 366 млрд юаней, увеличившись почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в первом летнем месяце экспорт из КНР в РФ превысил 70 млрд юаней (за июнь 2023 года было чуть более 66 млрд юаней, рост более пяти процентов год к году), следует из данных китайской таможенной службы.

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