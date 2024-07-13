Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
Таможня: спад поставок товаров из Китая в Россию преодолён. Есть рост 5 процентов
  1. Главная
  2. Мир

Таможня: спад поставок товаров из Китая в Россию преодолён. Есть рост 5 процентов

Импорт товаров из Китайской республики российским потребителям восстанавливается второй месяц подряд: в июне он увеличился на 5% в годовом выражении, фиксирует Главное таможенное управления КНР. Это может свидетельствовать о том, что весенний спад поставок из-за сложностей с безналичными расчетами удалось преодолеть, оценивают ситуацию аналитики РБК.

Экспорт товаров от нашего восточного соседа в Россию за первое полугодие текущего года в денежном выражении превысил 366 млрд юаней, увеличившись почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в первом летнем месяце экспорт из КНР в РФ превысил 70 млрд юаней (за июнь 2023 года было чуть более 66 млрд юаней, рост более пяти процентов год к году), следует из данных китайской таможенной службы.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Брайз (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Мир

Роспотребнадзор отслеживает данные о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор отслеживает данные о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор тщательно изучает всю имеющуюся информацию о вспушке неизвестного ранее заболевания в Нигерии, от которого могли пострадать более полусотни человек, сообщается на официальном Telegram-канале организации.

Читать полностью
Всемирный банк: РФ вошла в десятку стран по объёмам торгового профицита

Всемирный банк: РФ вошла в десятку стран по объёмам торгового профицита

По итогам минувшего года года наша страна уверенно заняла место в первой десятке государств по размеру торгового профицита, следует отчётности Всемирного банка. В общей сложности страны планеты в прошлом году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона, в результате чего образовался торговый профицит в 365 миллиардов долларов.

Читать полностью

Общество

Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников

Российская орбитальная станция будет управлять флотилией спутников

Российская орбитальная космическая станция будет управлять целой флотилией малых спутников на околоземной орбите, рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

Читать полностью
В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к

В России разработали характеристики для аппарата для безопасного погружения к "Титанику"

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали характеристики для подводного аппарата, предназначенного для безопасного спуска к месту затонувшего 112 лет назад круизного лайнера "Титаник".

Читать полностью

Новости