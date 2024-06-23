Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Икону
  1. Главная
  2. Общество
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:14

Икону "Троица" Рублева установили в Троицком соборе на ее историческом месте

Икону "Троица" Андрея Рублева поместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Накануне её привезли из московского храма Христа Спасителя. В день святой Троицы, сегодня перед образом проходит праздничная литургия.

Чудотворная икона была установлена накануне во временный киот (застекленная полка для икон) на солее (возвышение перед иконостасом). Сегодня икону установили в специальный стационарный киот, расположенный справа от дверей в иконостас. На этом месте икона находилась с момента создания в первой трети XV века до 1917 года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/三猎 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР

Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР

Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.

Читать полностью
CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов

CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов

Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.

Читать полностью

Общество

Россияне могут получить компенсацию отпуска на определенных условиях

Россияне могут получить компенсацию отпуска на определенных условиях

Об этом подробно рассказано в законодательстве.

Читать полностью
ФНПР просят ввести нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ

ФНПР просят ввести нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ

В рамках большой налоговой реформы лидеры российских профсоюзов выступили с инициативой обнулить налог на доходы физических лиц для граждан, заработная плата которых не превышает или кратна МРОТ, сообщает ТАСС.

Читать полностью

Новости