Икону "Троица" Андрея Рублева поместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Накануне её привезли из московского храма Христа Спасителя. В день святой Троицы, сегодня перед образом проходит праздничная литургия.
Чудотворная икона была установлена накануне во временный киот (застекленная полка для икон) на солее (возвышение перед иконостасом). Сегодня икону установили в специальный стационарный киот, расположенный справа от дверей в иконостас. На этом месте икона находилась с момента создания в первой трети XV века до 1917 года.
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