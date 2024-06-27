Осужденный на четыре года по делу о публичных призывах к экстремизму бывший министр Донецкой народной республики Игоря Стрелков (Гиркина) доставлен в колонию для отбытия наказания, сообщила супруга политика со ссылкой на его адвоката.

Бывший чиновник был задержан и арестован года назад, летом 2023-го. В начале 2024-го Мосгорсуд приговорил мужчину к четырем годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на три года по статье о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Основанием для возбуждения дела стала его деятельность в Telegram-канале о "крымской проблематике" и ходе спецоперации на Украине.

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