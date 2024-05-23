В России iPhone 15 Plus с 6,7-дюймовым экраном подешевел на 35%, по информации от портала Hi-Tech Mail.ru. Изначально, осенью 2023 года, этот смартфон продавался по цене от 140 тыс. руб., но к маю его стоимость снизилась до 90 тыс. руб., а в некоторых магазинах — еще дешевле.
iPhone 15 Plus оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Модель визуально схожа с iPhone 15 Pro Max благодаря вырезу Dynamic Island. Смартфон работает на флагманском чипе Apple A16 Bionic и оснащен основной камерой на 48 Мп с дополнительным ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, а также фронтальной камерой на 12 Мп.
Эта модель рассчитана на пользователей, которые предпочитают большой экран, но не готовы платить за более дорогой Pro Max, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Kyu3 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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