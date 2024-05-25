В России начались продажи Hyundai Celesta, новой модели от Hyundai, основанной на платформе Solaris, но предлагающей большие размеры и более обширное оснащение. Цены на Celesta снизились, начинаются от 1 650 000 рублей, что делает ее более доступной по сравнению с аналогичными моделями.

Основной причиной снижения цен стало насыщение рынка автомобилями и появление локализованных моделей. Под капотом Celesta установлен тот же 1,6-литровый бензиновый двигатель, что и в Solaris, с мощностью 123 л. с., а также 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Размеры Celesta составляют 4510×1765×1470 мм, с колёсной базой в 2650 мм, сообщает За Рулем.

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