Новый смартфон Honor 200 Lite будет доступен в России с 25 июня. Это первая модель из серии Honor 200, стоимость которой составит около 33 тысяч рублей.
Смартфон оборудован 108 МП камерой с трехкратным зумом и фронтальной камерой на 50 МП. AMOLED-экран имеет частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость до 2000 нит при просмотре HDR-контента.
Устройство также характеризуется защитой зрения и низким уровнем мерцания экрана благодаря ШИМ-частоте 3240 Гц. Honor 200 Lite отличается тонкостью и легкостью корпуса с толщиной 6,78 мм и весом 166 г. В Европе модель представлена по цене около 330 евро и доступна в трех цветах: Starry Blue, Cyan Lake и Midnight Black.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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