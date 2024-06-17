Новый смартфон Honor 200 Lite будет доступен в России с 25 июня. Это первая модель из серии Honor 200, стоимость которой составит около 33 тысяч рублей.

Смартфон оборудован 108 МП камерой с трехкратным зумом и фронтальной камерой на 50 МП. AMOLED-экран имеет частоту обновления 90 Гц и пиковую яркость до 2000 нит при просмотре HDR-контента.

Устройство также характеризуется защитой зрения и низким уровнем мерцания экрана благодаря ШИМ-частоте 3240 Гц. Honor 200 Lite отличается тонкостью и легкостью корпуса с толщиной 6,78 мм и весом 166 г. В Европе модель представлена по цене около 330 евро и доступна в трех цветах: Starry Blue, Cyan Lake и Midnight Black.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)