Первыми моделями, получившими обновление Android 15 Beta, стали Honor Magic6 Pro и Magic V2. Это обновление предоставляет разработчикам ранний доступ к новым функциям и возможностям для тестирования совместимости.
Особенности Android 15 включают улучшенную конфиденциальность, введение "Песочницы" в SDK для защиты личных данных пользователя, и новые настройки управления доступом к камере и микрофону.
Также продолжает развиваться Android Dynamic Performance Framework для оптимизации работы системы питания и охлаждения в играх и приложениях. Помимо этого, в Android 15 расширены функции персонализации, например, возможности настройки яркости вспышки в камере и новые API для разработчиков, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Bjørn Erik Pedersen (public domain)
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