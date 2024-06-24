Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в цене с начала года более 5%, такие данные фиксирует Росстат. В свою очередь Минсельхоз подтверждает изменения цен на стратегически значимый продукт, и обещает держать всё под контролем. Доктор экономических наук Игорь Богданов дал в эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru дал свой прогноз по стоимости социально значимого товара.

"Моё твердое убеждение, что предпосылки для дальнейшего роста стоимости не только хлебобулочных изделий, но вообще всей продукции сельского хозяйства есть, потому что возрастают расходы на горюче-смазочные материалы, возрастают транспортные расходы", — говорит экономист.

Действительно, хлебопёки признали ещё минувшей весной, что были вынуждены поднять отпускные цены в среднем на 10-15%. Это связано с ростом затрат на логистику, которая составляет до трети в структуре себестоимости продукции.

Кто при торговле хлебом в большем плюсе: аграрии, мукомолы, хлебозаводы или ритейл? Вопрос вполне резонный. Даже у людей, не знакомых с азами экономической теории, есть ощещение что в длинной цепочке на пути к столу простого россиянина, у кого-то явно завышен норматив рентабельности. Профессор Игорь Богданов определил ключевых бенифициаров.

"В большом плюсе никто не может быть. Потому что у всех расходы увеличиваются. Но, естественно, до тех пор, пока не будет жесткого ограничения на торговые сети, то торговые сети будут себе позволять обходить ограничения путем изменения наименования продукции и добавления различных компонентов. Как всегда выигрывают именно торговые сети", — считает эксперт.

Пока же, Минсельхоз рапортует, что ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, находится на особом контроле. И опасаться, что один из самых массовых продуктов обгонит в денежном выражении инфляцию не стоит. По оценкам участников рынка, изменения могут быть в стоимости так называемых элитных, дорогих сортах хлебобулочных изделий.

Хлеб бюджетного ценового сегмента возможно будет реализоваться либо по себестоимости, а возможно ещё и ниже, за счёт перекрестного субсидирования от более высоких по прайсу хлебопекарных продуктов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Чарльз Оки (Creative Commons Attribution-ShareAlike)