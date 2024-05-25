Территории Херсонской области, контролируемой нашими вооруженными силами на левом берегу Днепра не угрожает подтопление из-за масштабных сбросов Украиной воды на Днепровской ГЭС, сообщают в МЧС региона.

"Ранее был дан прогноз возможных рисков в случае сброса воды из шлюзов плотины на ДнепроГЭС. Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра катаклизмы не угрожают, однако спасатели будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды", - приводит комментарий специальных служб РИА Новости.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская администрация открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС и начался интенсивный сброс воды, из-за чего острова в дельте Днепра могли оказаться в зоне подтопления.

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