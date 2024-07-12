В июне 2024 года в России было реализовано 15,2 тыс. автомобилей марки Haval, что на 83,7% превышает показатели прошлого года. За первые шесть месяцев 2024 года объемы продаж Haval в стране увеличились более чем в два раза, достигнув отметки в 81,4 тыс. единиц. Такие данные предоставило аналитическое агентство "Автостат".
В лидерах продаж на российском рынке остается компактный кроссовер Haval Jolion, который нашел 35,2 тыс. покупателей, показав рост на 82,6%. На втором месте расположился среднеразмерный кроссовер Haval M6 с результатом в 17 тыс. продаж. Замыкает тройку лидеров среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, продажи которого увеличились в 2,4 раза и составили 10,7 тыс. машин, согласно отчету агентства.
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