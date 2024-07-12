Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 87,988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 95,6817
В
  1. Главная
  2. Общество

В "Автостат" отметили резкий рост продаж автомобилей Haval в России до 15,2 тыс.

В июне 2024 года в России было реализовано 15,2 тыс. автомобилей марки Haval, что на 83,7% превышает показатели прошлого года. За первые шесть месяцев 2024 года объемы продаж Haval в стране увеличились более чем в два раза, достигнув отметки в 81,4 тыс. единиц. Такие данные предоставило аналитическое агентство "Автостат".

В лидерах продаж на российском рынке остается компактный кроссовер Haval Jolion, который нашел 35,2 тыс. покупателей, показав рост на 82,6%. На втором месте расположился среднеразмерный кроссовер Haval M6 с результатом в 17 тыс. продаж. Замыкает тройку лидеров среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, продажи которого увеличились в 2,4 раза и составили 10,7 тыс. машин, согласно отчету агентства.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС

Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в вопросе возможного присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими принципами ШОС.

Читать полностью
Песков назвал фейками сообщения о покушении России на гендиректора Rheinmetall

Песков назвал фейками сообщения о покушении России на гендиректора Rheinmetall

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы планах России ликвидировать гендиректора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине, нельзя воспринимать всерьез, так как они выполнены в стиле фейков.

Читать полностью

Общество

Ozon запустил продажу самолётов на своём маркетплейсе по цене от 9,6 до 15 млн рублей

Ozon запустил продажу самолётов на своём маркетплейсе по цене от 9,6 до 15 млн рублей

Ozon начал продажу легковесных самолетов, включая модели СП-30 и двухместный самолет-амфибия Borey.

Читать полностью
TheConversation: эстроген помогает женщинам легче переносить простуду и грипп

TheConversation: эстроген помогает женщинам легче переносить простуду и грипп

Врач Теа ван де Мортель и исследователи из Медицинского университета Инсбрука обсудили, как пол влияет на переносимость гриппа и простуды.

Читать полностью

Новости