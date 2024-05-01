Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Немецкий интернет магазин раскрыл детали еще не анонсированных часов HUAWEI Watch Fit 3
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:06

Немецкий интернет магазин раскрыл детали еще не анонсированных часов HUAWEI Watch Fit 3

На сайте немецкого интернет-магазина появились детали о новых умных часах HUAWEI Watch Fit 3, которые еще не были официально анонсированы. Часы оснащены 1,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 480×480 пикселей и металлическим корпусом в четырех цветах: чёрном, сером, золотом и розовом.

Вес составляет 26 граммов без ремешка, а размеры — 36,3×43,2×9,9 мм.

Оснащение включает 4 ГБ памяти, Bluetooth 5.2, GPS, динамик и микрофон. Также имеются датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови, множество спортивных режимов и функция отслеживания калорий. Аккумулятор на 400 мАч обеспечивает до 10 дней работы, а зарядка занимает около 68 минут. Цена часов варьируется от €159 до €179 в зависимости от типа ремешка, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Sparktour (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Рейтинг показал доминирование смартфонов с чипами Snapdragon, при этом отсутствуют устройства на MediaTek. Лидирует ASUS ROG 8 Pro с результатом 2 120 210 баллов и процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Читать полностью
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ за возбуждение межэтнической и межрелигиозной розни

СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ за возбуждение межэтнической и межрелигиозной розни

Служба Безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке. По предварительным данным, митрополит провоцирует межэтническую и межрелигиозную рознь на территории страны.

Читать полностью

Общество

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы улучшить сон после работы

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы улучшить сон после работы

Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют создать буферную зону между рабочим временем и отходом ко сну.

Читать полностью
Эксперт

Эксперт "За Рулем" рассказал, какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей

Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин дал советы по выбору моторного масла для китайских автомобилей.

Читать полностью

Новости