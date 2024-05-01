На сайте немецкого интернет-магазина появились детали о новых умных часах HUAWEI Watch Fit 3, которые еще не были официально анонсированы. Часы оснащены 1,82-дюймовым OLED-экраном с разрешением 480×480 пикселей и металлическим корпусом в четырех цветах: чёрном, сером, золотом и розовом.
Вес составляет 26 граммов без ремешка, а размеры — 36,3×43,2×9,9 мм.
Оснащение включает 4 ГБ памяти, Bluetooth 5.2, GPS, динамик и микрофон. Также имеются датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови, множество спортивных режимов и функция отслеживания калорий. Аккумулятор на 400 мАч обеспечивает до 10 дней работы, а зарядка занимает около 68 минут. Цена часов варьируется от €159 до €179 в зависимости от типа ремешка, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Sparktour (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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