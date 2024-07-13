Греческие курорты, такие как Пелопоннес, Санторини и Миконос, терпят убытки из-за снижения числа российских туристов, которые предпочитают отдыхать в Испании и Турции. В последние два года поток туристов в Грецию сократился на 40%.

Испания и Турция привлекают путешественников улучшенным сервисом, а за первое полугодие 2024 года эти страны приняли более 40 миллионов туристов.

В Греции только Афины не страдают от нехватки туристов.

Негативные высказывания греческих властей в адрес России также поспособствовали переориентации российских туристов. В Турции, где туризм приносит значительные доходы, отмечается падение спроса и снижение цен на туры из России из-за высоких цен, несмотря на опасения потерять доходы от российских туристов на фоне инфляции.

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