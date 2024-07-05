Туристы на европейских курортах испытывают трудности из-за рекордной жары, засухи и лесных пожаров в Греции, Испании и Турции. В Греции температура достигала +50 °C, что вынудило власти просить жителей и туристов экономить воду и ввести чрезвычайные меры на острове Лерос.
Испания также страдает от засухи, особенно на Кадисе, где введены ограничения на использование пляжных душей, а на Майорке вода в домах и отелях будет подаваться лишь на несколько часов в день.
На Косе, Хиосе, Крите и Лесбосе из-за лесных пожаров сотни туристов были эвакуированы, некоторым пришлось даже укрыться на лодках в море, сообщает Tourdom.Ru.
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