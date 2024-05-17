Торговые марки всей линейки гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) могут получить название "Яковлев", с атким заявлением руководитель Ростеха Сергей Чемезов выступил в интервью РБК.
"У нас это все под "КБ им. А. С. Яковлева", и я думаю, что так и будет - "Яковлев", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли единое название для всей линейки гражданских самолетов ОАК.
Летом 2022 года глава ОАК Юрий Слюсарь уже анонсировал, что холдинг вынашивает планы по переводу гражданских самолетов под единый бренд. При этом особо Сергей Чемезов отмечает, что самолет SSJ 100 может сменить название, в том числе на отечественное.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/SuperJet International/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
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