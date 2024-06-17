52-летняя гражданка Вьетнама засунула внутрь своего тела швейцарские часы Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak за 12,5 млн рублей. Гостья из Дубая пошла по зелёному коридору в Домодедово. Не пожелав заплатить за ввоз брендовых хронометров более 3, 5 млн рублей. Такова сумма установленных таможенных платежей, сообщает Mash.
Экономная дама нашла укромное местечко в своём теле. Но когда её попросили пройти через рамку металлодетектора, устройство дало звуковой сигнал. Пришлось проводить детальный осмотр.
Подробностями таможенная служба воздушной гавани не делится, сообщает лишь что внутри пассажирки были оригинальные Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak.
Контрабанда изъята изъяли, на правонарушительницу возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. и Само собой, таможенные сборы, если хозяйка хочет вернуть изъятое, придётся оплатить.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кейт Брэди (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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