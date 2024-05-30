Президент России Владимир Путин дал поручение главам субъектов федерации в оперативном порядке организовать проведение внеочередных собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) для принятия решений об их бесплатной газификации. Срок исполнения руководитель страны установил: 1 августа текущего года.

Также, правительство РФ при участии единого оператора газификации, которым является ООО "Газпром газификация", обязано до 15 августа организовать методологическое сопровождение проведения собраний участников садовых товариществ, а также обеспечить проведение анализа результатов этих работ, говорится в официальных документах кремля.

Фото: NewsInfo.Ru / Олег Хвацкий