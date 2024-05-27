Преподавателям средних специальных учебных заведений предлагают назначать пенсию после 25 лет стажа в данной сфере. Депутаты планируют внести поправки в ФЗ "О страховых пенсиях" до конца мая.

Действующая сейчас редакция данного положения о предоставления пенсионного обеспечения предоставляет право на досрочные материальный выплаты лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для детей (то есть учащихся младше 18 лет).

Сложившаяся правовая практика, по мнению авторов законодательной инициативы, показывает, что в учреждениях профобразования учатся преимущественно граждане старше возраста полного совершеннолетия, а значит учителя утрачиваю права на льготу.

Если новация будет одобрена, на заслуженный отдых преподавателям можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.

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