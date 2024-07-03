Google внедрит в свои новые смартфоны Pixel 9 систему искусственного интеллекта под названием Google AI, сообщает Android Authority. В новой системе будет улучшены существующие функции, такие как ИИ-ассистент Gemini и ИИ-поисковик Circle to Search, а также добавлены новые возможности.
К ним относятся функция Add Me для оптимизации групповых снимков, Studio для создания изображений и стикеров с помощью ИИ, и Screenshots — инструмент для поиска по содержимому скриншотов.
Презентация новых устройств и возможно Android 15 состоится на мероприятии Made by Google 13 августа.
Фото: commons.wikimedia.org/IXTA9839 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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