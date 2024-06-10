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В Google представили Google Pixel Watch 3 с сохраненным дизайном как у Pixel Watch 2
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:45

В Google представили Google Pixel Watch 3 с сохраненным дизайном как у Pixel Watch 2

Новые часы Google Pixel Watch 3 были впервые продемонстрированы на рендерах, опубликованных инсайдером OnLeaks и порталом 91mobiles. Часы сохранили прежний дизайн в стиле гальки, как у Pixel Watch 2, вопросы к креативности дизайнеров Google остаются открытыми.

Основные изменения касаются размеров: новая модель немного толще предыдущей, что может быть связано с увеличением ёмкости аккумулятора с 304 до 307 мАч. Никаких кардинальных изменений в дизайне или функциональности в этом году не ожидается.

Фото: commons.wikimedia.org/The Pancake of Heaven! (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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