Новые часы Google Pixel Watch 3 были впервые продемонстрированы на рендерах, опубликованных инсайдером OnLeaks и порталом 91mobiles. Часы сохранили прежний дизайн в стиле гальки, как у Pixel Watch 2, вопросы к креативности дизайнеров Google остаются открытыми.

Основные изменения касаются размеров: новая модель немного толще предыдущей, что может быть связано с увеличением ёмкости аккумулятора с 304 до 307 мАч. Никаких кардинальных изменений в дизайне или функциональности в этом году не ожидается.

Фото: commons.wikimedia.org/The Pancake of Heaven! (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)