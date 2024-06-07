Google обновила свою политику ремонта смартфонов Pixel, теперь компания может отказаться от ремонта устройства, если в нём обнаружены неоригинальные запчасти. Это изменение последовало после того, как выяснилось, что авторизованные сервисные центры могли не возвращать смартфоны с неофициальными компонентами.
Однако теперь Google уточнила, что в случае обнаружения неоригинальных деталей, сервис может просто вернуть устройство без ремонта. В добавление, если есть риск безопасности, например, с дефектной батареей, Google может решить не отправлять устройство обратно, но свяжется с владельцем для решения проблемы индивидуально.
Фото: commons.wikimedia.org/Kskhh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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