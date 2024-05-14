Решетников: в России гибкий рынок труда и низкий уровень безработицы

Кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что на данный момент в России низкий уровень безработицы и гибкий рынок труда.
Решетников добавил, что сильно повлиял на гибкость рынка труда государственный проект под названием "Производительность труда". Данная программа в ближайшие сроки должна будет охватить около 6 тысяч российских предприятий и промышленных объектов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что общее количество безработных граждан в России упало на 5 тысяч человек, а сам уровень зарегистрированной безработицы остается стабильным - 0,7%.
Фото: kremlin.ru/The Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 License)
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