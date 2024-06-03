Главный редактор крупнейшего мирового издания The Washington Post Салли Базби решила сложить с себя полномочия, анонсировало предстоящие кадровые изменения само СМИ. Журналистка заняла этот пост три года назад. Она стала первой женщиной - главным редактором The Washington Post. Причина ухода главреда не разглашается. Скандальных подробностей не будет, сообщают источники.
Как заявил издатель старейшей американской газеты Уильям Льюис, возглавит журналистский коллектив Мэтт Мюррей. Он ранее занимал аналогичную должность в издании The Wall Street Journal. После президентских выборов, которые состоятся в Сеодиненных штатах предстоящей осенью, Мюррея сменит Роберт Виннетт из Telegraph Media Group. Данный план кадровой работы обозначен инвесторами в издание.
The Washington Post в конце весны сообщила, что ее убытки за минувший год превысили 77 млн долларов.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дэниел Х. О'Нил (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
Reuters: коалиция Вучича лидирует на повторных выборах в Сербии
Правящая коалиция лидирует в 85 из 89 городах и муниципалитетах, в том числе в Белграде, где голосование состоялись повторно из-за митингов оппозиции, заявил председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, сообщает Reuters.
El Universal: Шейнбаум, по данным экзитполов, побеждает на выборах президента Мексики
Правящая в Мексике партия Morena объявила победителем выборов президента страны Клаудию Шейнбаум. Голосование состоялось 2 июня. Руководитель партийного объединения Марио Дельгадо заявил ночью после закрытия избирательных участков, что по экзитполам их кандидат почти в два раза опережает ближайшего конкурента — представителя оппозиции Сочитль Гальвес.
Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом
Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом.
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца
В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.