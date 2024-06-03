Главный редактор крупнейшего мирового издания The Washington Post Салли Базби решила сложить с себя полномочия, анонсировало предстоящие кадровые изменения само СМИ. Журналистка заняла этот пост три года назад. Она стала первой женщиной - главным редактором The Washington Post. Причина ухода главреда не разглашается. Скандальных подробностей не будет, сообщают источники.

Как заявил издатель старейшей американской газеты Уильям Льюис, возглавит журналистский коллектив Мэтт Мюррей. Он ранее занимал аналогичную должность в издании The Wall Street Journal. После президентских выборов, которые состоятся в Сеодиненных штатах предстоящей осенью, Мюррея сменит Роберт Виннетт из Telegraph Media Group. Данный план кадровой работы обозначен инвесторами в издание.

The Washington Post в конце весны сообщила, что ее убытки за минувший год превысили 77 млн долларов.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дэниел Х. О'Нил (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).