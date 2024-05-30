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Последняя в РФ женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об отставке
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:19

Последняя в РФ женщина-губернатор Наталья Комарова объявила об отставке

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение о сложении полномочий главы региона. В своём видеообращение последняя в России женщина-губернатор заявила что переходит на другую работу. В должности руководителя Югры она проработала более 14 лет. Сама, уроженка Псковской области, чиновница заявила, что сроднилась с Сибирью.

"С первого дня в Югре я знала, что дома. Это уверенность в каждом из вас и вера ваша в меня помогли нам добиться того, что Югра — регион-лидер", — сказала в обращении к местным жителям экс-глава региона.

Сейчас решается вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа. Вероятно решение будет принято оперативно, сообщают местные СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Диаботический (Attribution-Share Alike 4.0).

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