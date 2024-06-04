Олег Хорохордин руководивший Республику Алтай более пяти лет решил сменить место работы. На своей странице ВКонтакте глава региона сообщил, что переходит на другую должность. На какую, чиновник пока не уточнил. Ранее сменились руководитель Ханты-Мансийского автономного округа и Самарской области.
"За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции", — сообщил уходящий со своего поста глава субъекта федерации.
Олег Хороходин особо поблагодарил президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и представителей властей региона.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/AlexTyryshkin (Attribution-Share Alike 4.0)
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