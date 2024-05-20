ВСУ произвели обстрел села Новая Таволжанка, Белгородская область, об этом сообщил в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В ходе обстрела Новой Таволжанки произошло возгорание хозяйственной постройки одного из частных домов, также повреждениям была подвержена линия электропередачи.

Гладков добавил, что на месте обстрела работают специальные службы, предотвращая последствия обстрела. Также продолжается обход района, куда угодило наибольшее количество боевых снарядов ВСУ.

Ранее появилась информация о том, что массированному обстрелу украинских боевиков подвергся поселок Юбилейный в Луганской области, где также сейчас работает служба МЧС.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)