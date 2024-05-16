Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо остается в опасности, после проведенной накануне операции чиновник был введен в состояние медикаментозной комы, сообщают местные СМИ. Накануне на главу правительства было совершено дерзкое покушение.
71-летний подозреваемый буквально в упор выстрелил в председателя кабмина с близкого расстояния. Пострадавшего экстренно на вертолете доставили в больницу где провели сложную многочасовую операцию. Пули извлекли, как сообщают источники в медицинских службах.
Накануне, поздно вечером вице-премьер Томаш Тараба заявил в интервью Би-би-си, что, по его мнению, операция прошла успешно. Однако сейчас стало известно, что состояние раненного 59-летнего политика по прежнему тяжелое. Врачи борются за его жизнь.
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