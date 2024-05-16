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Markiza: жизнь Фицо после операции всё ещё в опасности
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:47

Markiza: жизнь Фицо после операции всё ещё в опасности

Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо остается в опасности, после проведенной накануне операции чиновник был введен в состояние медикаментозной комы, сообщают местные СМИ. Накануне на главу правительства было совершено дерзкое покушение.

71-летний подозреваемый буквально в упор выстрелил в председателя кабмина с близкого расстояния. Пострадавшего экстренно на вертолете доставили в больницу где провели сложную многочасовую операцию. Пули извлекли, как сообщают источники в медицинских службах.

Накануне, поздно вечером вице-премьер Томаш Тараба заявил в интервью Би-би-си, что, по его мнению, операция прошла успешно. Однако сейчас стало известно, что состояние раненного 59-летнего политика по прежнему тяжелое. Врачи борются за его жизнь.

Фото: EU2016 SK/Creative Commons CC0 1.0

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