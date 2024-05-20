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Reuters: смерть президента Ирана подтвердили власти республики
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:52

Reuters: смерть президента Ирана подтвердили власти республики

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, члены экипажа и сотрудник охраны , летевшие на борту вертолета из Азербайджана погибли в результате падения воздушного судна, сообщает Reuters.

Накануне представительная делегация руководства исламской республики участвовала в торжественной церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Аракс. Там же состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На обратном пути вертолет главы Ирана попал в зону сложных метеоусловий и перестал выходить на связь. Поисковая операция продолжалась несколько часов, но из-за сильного тумана была осложнена. К работе были привлечены лучшие специалисты страны, поддержку оказывали и другие государства. Сегодня утром место катастрофы удалось обнаружить. Выживших в результате трагедии, по данным СМИ и местного Красного полумесяца нет.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Мина Ноэй (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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