Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, члены экипажа и сотрудник охраны , летевшие на борту вертолета из Азербайджана погибли в результате падения воздушного судна, сообщает Reuters.
Накануне представительная делегация руководства исламской республики участвовала в торжественной церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Аракс. Там же состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На обратном пути вертолет главы Ирана попал в зону сложных метеоусловий и перестал выходить на связь. Поисковая операция продолжалась несколько часов, но из-за сильного тумана была осложнена. К работе были привлечены лучшие специалисты страны, поддержку оказывали и другие государства. Сегодня утром место катастрофы удалось обнаружить. Выживших в результате трагедии, по данным СМИ и местного Красного полумесяца нет.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Мина Ноэй (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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