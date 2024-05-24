Гибель президента Ирана и сопровождающих его лиц не останется без последствий для Ближнего Востока, есть риски, что трагедия может еще сильнее накалить и без того сложную ситуацию на всём региональном треке, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Впрочем, в своих пессимистических оценках дипломат всё же не очень категоричен.

"Многое зависит от того, как будет использоваться (ситуация) и каковы будут последствия. Опять же, давайте не торопиться с выводами и не гадать, пока наши иранские друзья не завершат расследование. На мой взгляд, пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации", - констатировал чиновник.

Российский дипломат особо подчеркнул, что не может судить о вероятной причастности к катастрофе с Ибрахимом Раиси других стран. Формирование выводов в отношении происшедшего является прерогативой иранских властей.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Коалиция за Международный уголовный суд (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).