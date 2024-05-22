Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если страна не откажется от закона об иноагентах, по информации журнала Foreign Policy и высокопоставленного европейского чиновника.

Это решение может быть озвучено в ежегодном отчете Еврокомиссии о расширении, который представят в октябре.

Закон об иноагентах вызвал протесты в Грузии, участники которых считают, что он угрожает европейским ценностям страны. В декабре 2023 года Еврокомиссия приняла "Пакет защиты демократии", направленный на борьбу с иностранным влиянием в ЕС, включая регистрацию лоббистских структур с иностранным финансированием. 14 декабря 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата, при условии выполнения ряда реформ, сообщает ТАСС.

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