Раскрытие канала утечки важной информации на спецслужбам Украины по заявлению защиты бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого обвинили в мошенничестве, может повлиять на его судьбу, в виде смягчающих обстоятельств, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", — рассказал защитник военного РИА Новости.
Ранее представители обвиняемого инициировали заявление в Следственный Комитет РФ о возбуждении уголовного дела по факту госизмены в отношении неустановленных лиц в связи с началом уголовного преследования бывшего командарма украинскими спецслужбами.
По данным защиты, в свободном доступе оказались секретные документы, согласно им следственные органы на Украине и завело дело. Очевидно имеет место шпионаж, считают представители Ивана Попова.
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