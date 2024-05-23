Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР, сообщает Интерфакс. Старший офицер занимает должность начальника Главного управления связи вооруженных сил РФ. Он также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Дело по данным СМИ рассматривается в ставшим известным 235-м гарнизонном военном суде. Как и в рассмотрении материала по арестованному ранее генералу Ивану Попову, на сайте судебной инстанции появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными.
По сообщениям источников военного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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