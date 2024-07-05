Новый электрический кроссовер Geely Galaxy E5 уже доступен для заказа в Китае, с планами на дальнейший экспорт, включая праворульные версии. Модель, представленная компанией Geely, основана на платформе Geely Electric Architecture и имеет схожие размеры с Geely Atlas второго поколения. В дизайне присутствуют изломанные дневные ходовые огни и интегрированное светодиодное освещение.
Galaxy E5 предлагается в пяти комплектациях с двумя вариантами аккумуляторов: базовый на 49,52 кВтч с запасом хода 440 км и улучшенный на 60,22 кВтч с дальностью 530 км. Автомобиль оснащён 218-сильным электромотором и разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.
Среди стандартного оборудования — 18-дюймовые колёса, мультимедийные экраны, камеры кругового обзора и шесть подушек безопасности. Более дорогие версии предлагают дополнительные удобства, такие как панорамный люк, подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка и массажные функции.
Предварительные цены на базовую версию составляют от 123 000 до 133 000 юаней, а на улучшенную — от 137 000 до 157 000 юаней, при этом окончательные цены могут оказаться ниже, сообщает Колеса. Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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