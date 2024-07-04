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Geely представила инновационную батарею Short Blade с ресурсом до 1 млн км пробега
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Geely представила инновационную батарею Short Blade с ресурсом до 1 млн км пробега

Geely представила инновационную литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею с технологией Short Blade, которая обеспечивает высокую автономность, скорость зарядки и безопасность. Батарея имеет компактные размеры, высокую плотность энергии и может использоваться с блоками разной конструкции. Технология Self-Fusing предотвращает короткие замыкания при повреждениях.

Новые аккумуляторы прошли множество тестов, включая экстремальные воздействия и испытания на безопасность, и успешно справились со всеми проверками. Батарея выдержала проколы, выстрелы, погружение в морскую воду, экстремальный холод, нагрузки массой 26 тонн и другие испытания, не теряя своих свойств.

Использование этой батареи позволяет снизить скорость химических реакций внутри, что обеспечивает срок службы до 1 млн км пробега с минимальным влиянием на запас хода. В условиях 30-градусного мороза батарея сохраняет 90,54% своей емкости, что значительно превосходит стандартные аккумуляторы.

Фото: commons.wikimedia.org/MNXANL (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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