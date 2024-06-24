В августе 2024 года на китайском рынке начнутся продажи среднеразмерного кроссовера Geely Galaxy E5. Эта модель станет первым полностью электрическим автомобилем в серии Galaxy.

В Китае кроссовер будет предлагаться по цене от 150 до 200 тысяч юаней (примерно 1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему обменному курсу). Размеры E5 составляют 4615×1901×1670 мм, а колесная база — 2750 мм. Размером он сопоставим с Porsche Macan. Отличительные черты модели включают закрытую решетку радиатора, остроугольные фары и С-образные воздухозаборники в нижней части.

Интерьер оснащен рулем с плоскими верхней и нижней частями, жидкокристаллической панелью приборов и большим центральным экраном управления со встроенной операционной системой Flyme Auto на базе чипа Dragon Eagle-1.

Автомобиль будет доступен в вариантах с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Фото: commons.wikimedia.org/Quzhouliulian (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)