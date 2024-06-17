Новая версия популярного автомобиля Geely Atlas выделяется наличием полного привода с муфтой Haldex 6-го поколения, обеспечивающей быстрый отклик и точное распределение крутящего момента. Она предлагает шесть режимов движения, включая два новых: Offroad и Snow.
Внешне модель отличается только шильдом AWD, а салон остался неизменным. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 200 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Цены на полноприводный Geely Atlas начинаются от 3 399 990 рублей, сообщает 5колесо.
Фото: commons.wikimedia.org/Bilali6nj (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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