Новый Geely Atlas получил долгожданную полноприводную модификацию в России. Кроссовер оснащен системой автоматически подключаемого полного привода шестого поколения, которая может распределять тягу между осями до 50:50.
Новый Atlas построен на платформе CMA, как и модели Tugella и Monjaro, и отличается футуристичным дизайном с крупной безрамочной решеткой радиатора и светящейся эмблемой Geely в топовой комплектации.
В России модель оснащена дефорсированным турбомотором объемом 2,0 литра на 200 л. с. и восьмиступенчатым автоматом Aisin с гидротрансформатором. В отличие от переднеприводной версии, у полноприводного Атласа добавлены режимы Offroad и Snow.
Кроссовер будет доступен в трех комплектациях — Luxury, Flagship и Flagship Sport, с пятилетней гарантией или 150 тысяч километров пробега. Цены будут объявлены позже, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/Dgfg5085 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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